Son dakika haberi: Mardin'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Mardin'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
11.11.2020 09:34
Son dakika haberine göre MARDİN'de, güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, toprağa gömülü Kalaşnikof silah ile 200 mermi ele geçirildi.
MARDİN'de, güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, toprağa gömülü Kalaşnikof silah ile 200 mermi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik Yücebağ kırsalında, operasyon düzenlendi. Ekipler, operasyon bölgesinde yaptıkları aramada PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülü Kalaşnikof silah, 4 şarjör ve 200 mermi ele geçirdi.
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