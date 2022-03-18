Son dakika haberi! Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

18.03.2022 17:45
Son dakika haberi! Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyon sonucu A.T'yi yakaladı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, bir miktar eroin ve metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Hisarcık, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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