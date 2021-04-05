Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yüksek gerilim hattına temas eden genç yaşamını yitirdi.
Akalın Mahallesi'nde, elektrik dağıtım şirketine ait yüksek gerilim hattının bulunduğu alana giren Abdullah Özaydın (20), yüksek gerilim hattındaki tele temas etti.
Ağır yaralanan Özaydın, 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Özaydın, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Mardin'de yüksek gerilim hattına temas eden genç hayatını kaybetti - Son Dakika