Son dakika haberi... Mardin'deki terör operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberi... Mardin'deki terör operasyonunda 3 tutuklama

28.06.2022 20:00
Son dakika haberi... Mardin'deki terör operasyonunda 3 tutuklama

Gelen son dakika haberine göre MARDİN'de terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MARDİN'de terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin'de PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat şube müdürlüklerince yürütülen çalışmada, daha önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital dokümanlarda örgüt içerisinde faaliyet gösterirken çekilmiş fotoğrafları tespit edilen 4 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Mardin, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Mardin'deki terör operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Mardin'deki terör operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika
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