Son dakika haberi! Mardin Kızıltepe'de kısıtlamayı ihlal eden 3 işletmedeki 54 kişiye 73 bin 800 TL ceza uyguladı - Son Dakika

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde saat 20.00'de başlayan kısıtlamaya rağmen, önlemleri ihlal ederek oyun oynatılan 1 kahve ile ruhsatsız olduğu tespit edilen kafe görünümli iki işyerine, polis ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Üç işyerinde bulunan 54 kişiye toplamda 73 bin 800 TL para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan yeni kısıtlamalar kapsamında yurt genelinde saat 20.00'den itibaren paket servisi yapan restoran ve kafelerin dışındaki tüm iş yerleri kapandı. İl ve ilçelerde de polis ve zabıta ekipleri önlemleri ihlal edenlerin tespiti için denetimler yaptı. Mardin ve Kızıltepe ilçesinde de polis ve zabıta ekipleri yollarda uygulama yaptı, esnaf ve vatandaşlara uyarıda bulundu.Kızıltepe ilçesinde kısıtlamaların başlamasına rağmen faaliyetini gizlice sürdürdüğü belirlenen 1 kahve ile ruhsatsız olarak işletilen kafe görünümli 2 işyerinde oyun oynandığı bilgisine ulaştı. üç mekana yapılan baskında kağıt ve okey oynadığı belirlenen 54 kişi yakalandı. İşyerlerinin evrakları incelendiğinde 2 işyerinin ruhsanın da bulunmadığı anlaşıldı. 54 kişiye tedbirleri ihlal etmekten dolayı toplamda 54 kişiye 73 bin 800 TL para cezası kesildi, 3 işyeri de mühürlendi.