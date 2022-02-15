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Son dakika haberi: Mardin merkezli terör operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi: Mardin merkezli terör operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

15.02.2022 16:31
Son dakika haberi: Mardin merkezli terör operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi: Mardin merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK, PYD/ YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Mardin merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK, PYD/YPG'YE üye oldukları ve sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü hakkında övücü, destekleyici paylaşımlarda bulundukları öne sürülen A.A, M.E, A.B, V.A, A.A, C.T.A, M.O, M.E.D, Ş.Ç, A.A, E.K. ve O.Ş. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Münir Karaloğlu, Mardin, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Mardin merkezli terör operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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