Son dakika haberi: Mardin Valisi Demirtaş'ın katılımıyla koronavirüs denetimi - Son Dakika

Son dakika haberi: Mardin Valisi Demirtaş'ın katılımıyla koronavirüs denetimi

Son dakika habere göre MARDİN'de koronavirüs tedbirlerine yönelik Vali Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla denetim yapıldı.

Son dakika haberi: Mardin Valisi Demirtaş'ın katılımıyla koronavirüs denetimi, System.String[]
MARDİN'de koronavirüs tedbirlerine yönelik Vali Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganı ile 81 ilde başlattığı koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Vali Mahmut Demirtaş katılımıyla yapıldı. Şahkulubey Caddesi'nde vatandaş ve esnaf ile bir araya gelen Vali Demirtaş, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Denetimin ardından açıklamada bulunan Vali Demirtaş, Mardin'de koronavirüs tedbirlerine uyulduğuna dikkat çekerek, "Hem vatandaşlarımızı hem de esnafımızı denetliyoruz. Vatandaşlarımızın maske takması konusunda ve sosyal mesafeye uymaları, daha duyarlı olmaları konusunda uyarı ve ikazda bulunuyoruz. Ne mutlu ki vatandaşlarımızın artık buna alıştıklarını, maskeleri kullandıklarını görüyoruz, sosyal mesafeye dikkat ettiklerini görüyoruz. Buradan vatandaşlarımıza maske takmalarını ve sosyal mesafeye mutlaka uymaları gerektiğini, bunun sağlıkları açısından çok önemli olduğunu söylemek istiyorum" dedi.


- Mardin

İçişleri Bakanlığı, Mahmut Demirtaş, Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 20:11 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Mardin Valisi Demirtaş'ın katılımıyla koronavirüs denetimi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den koronavirüs açıklaması: Kentte durum kontrol altında ABD'de gözaltındaki göçmen kadınların rızaları olmadan rahimleri alınmış Yoğun bakım doluluk oranının en yüksek olduğu şehir Bartın'da denetimler arttı Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı
Son Dakika: Türkiye'de 17 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 1648 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 1648 yeni vaka tespit edildi         
19:37
Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı         
18:42
Galatasaray, bir gol daha attı! İkinci kez sahneye çıkan yıldız isim, farkı 2'ye çıkardı Galatasaray, bir gol daha attı! İkinci kez sahneye çıkan yıldız isim, farkı 2'ye çıkardı         
17:55
AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu         
17:17
Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü         
16:27
Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı         
16:05
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor         
14:48
İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor         
14:10
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak         
11:32
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Anadolu'nun ilk umumi helası, müze olacak Anadolu'nun ilk umumi helası, müze olacak         
08:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 20:27:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Mardin Valisi Demirtaş'ın katılımıyla koronavirüs denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei