Son dakika haberi... Mariupol'de çocuk ve doğum hastanesine yapılan saldırıda 17 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Mariupol'de çocuk ve doğum hastanesine yapılan saldırıda 17 kişi yaralandı

09.03.2022 21:04
Son dakika haberi... Mariupol'de çocuk ve doğum hastanesine yapılan saldırıda 17 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Ukrayna'nın Mariupol kentindeki çocuk ve doğum hastanesine Rusya tarafından düzenlenen hava saldırısında 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'nın Mariupol kentindeki çocuk ve doğum hastanesine Rusya tarafından düzenlenen hava saldırısında 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rus ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısında vurulan Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan çocuk ve doğum hastanesinde 17 kişinin yaralandığı bildirildi. Donetsk Valisi Pavel Kirilenko yaptığı açıklamada, yaralılar arasında hastane personeli ve yeni doğum yapan hastaların bulunduğunu aktararak, enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. - KİEV

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Mariupol, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Mariupol'de çocuk ve doğum hastanesine yapılan saldırıda 17 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Mariupol'de çocuk ve doğum hastanesine yapılan saldırıda 17 kişi yaralandı - Son Dakika
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