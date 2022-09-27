Son dakika haberi: MARKET SERVİSLERİNE 'MÜŞTERİ YASAĞI' KARARI UYGULANMADAN KALDIRILDI

RİZE'nin Çayeli ilçesinde Kaymakamlık, 'yolcu taşıma işinde düzeni ve güvenliği sağlamak ve haksız rekabetin önüne geçebilmek' amacıyla alış veriş poşetlerini taşıyacak servis araçlarına müşterilerin binmesine yasak getirdi, kararın 26 Eylül'de uygulamaya konulacağını duyurdu. Ancak vatandaşların tepkileri üzerine karar uygulanmadan kaldırıldı. Çayeli Kaymakam Muhammet Fatih Demirel, "Gelen tepkiler üzerine kararı uygulamaya koymadan kaldırdık" dedi. Çayeli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüseyin Arıcı da kararın uygulanması gerektiğini savundu. Market alış verişi yapan İfaket Çakır ise "İnsanlar kendileri binmeyecekse eşyalarını servis aracına neden bıraksın ki'Yanlış bir karardı" ifadelerini kullandı.

Çayeli Kaymakamlığı 16 Eylül'de, yolcu taşıma işinde düzeni ve güvenliği sağlamak ve haksız rekabetin önüne geçebilmek amacıyla, Ticaret ve Sanayi Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası ile yerel marketlerin talepleri üzerine alış veriş poşetlerini taşıyacak servis araçlarına müşterilerin binmesine yasak getirdi. Resmi yazı ile ilgili birimlere bildirilen karara uyulmaması halinde cezai işlem uygulanacağı duyuruldu. Ancak alınan karar ilçede vatandaşların tepkilerine yol açtı. Bunun üzerine Kaymakamlık daha önce 26 Eylül'de uygulamaya konulacağı duyurulan kararı geri çekti.

Çayeli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüseyin Arıcı 'Marketçi arkadaşlarımız da bu servis araçlarının kalkmasını istedi. Araç başına 30-40 bin TL zarar ettiklerini söyleyerek hepsi imza attı. Şu an herkes birbirine girmiş. Şoför esnafıyla marketçiler, marketçiler ile vatandaşlar. Bu işin çözülmesini istiyoruz. 167 tane taksi var. Bunlar sigorta primlerini, odaya olan borçlarını ödeyemiyor. Marketçilerin eğer kanunen taşıma hakları varsa insanlara belge versinler, ticaridir, servis çekebilir desinler bizde susup oturalım. 'Taşıyamaz ama vatandaş istiyor' diyorlar. O zaman biz de karpuz, kavun alalım, marketin karşısına geçip tezgah açıp ticaret yapalım. Yetkililerin bu işe çözüm bulması gerekiyor. Taksi esnafı kalabalık olduğundan dolayı yetkili yerlere dilekçe yazdık. 'Servis araçları çalışıyorsa bu insanların izin belgesi var mı' Varsa bize gösterilsin? dedik. Marketçilerin servis aracı kullanmaları olabilir. Ama market içerisinde çalışan personeli evine bırakıp almak için var. Müşteriyi taşımak gibi bir hakları yok. Niye yok? Her araçta koltuk sigortası olması lazım. Dolmuşçu da taksici de var. Bir kaza olduğu zaman bunun faturasını kim ödeyecek? Dolmuşçuyu, taksiciyi, kamyoncuyu da bırakın o zaman başına gelen durum ile kendisi uğraşsın? dedi.

'YANLIŞ BİR KARAR'

Marketten alışverişini yapan İfaket Çakır kararın yanlış olduğunu belirterek, "Markette alışverişini yapanlar servis aracına binip evine gidecek. İnsanlar kendileri binmeyecekse eşyalarını servis aracını neden bıraksın ki ' Yanlış düşünülmüş bir karar. 500-600 TL'lik alışveriş edince servisi kullanmamız normal değil mi" şeklinde konuştu.

Hamza Topçu da 'Ben alınan kararı doğru bulmadım. Aldığım malzemeleri ben olmadan nasıl doğru bir şekilde evime bırakılacak' Malzemenin peşinde ben olacağım ki aldığım eşyayı kendim evime getireyim. Şu andaki sistem vatandaş için doğru bir uygulama. Kalkarsa kötü olur? ifadelerini kullandı.

Hatice Uçar ise 'Ben İstanbul'da yaşıyorum. Marketten alışveriş yaptığım zaman servis araçları, malzemelerimle birlikte beni evime kadar bırakıyor. Bence var olan sistem burada da uygulanmaya devam etsin. Eşyalarımı kim bekleyecek' Mahalledeki insanlar mı? Eşyalarımın peşine gitmek isterim. Böyle bir şey olmaz. Başka arabayla nasıl gideceğim? Dolmuşa mı bineceğim? Mümkün değil? dedi.

'TAKSİCİ OLARAK ÇOK MAĞDURUZ?

Marketlerdeki servis uygulamasının kaldırılmasını isteyen taksici Caner Sözer 'Taksici olarak biz bu konuda çok mağduruz. Biz de vatandaş mağdur olmasın istiyoruz. Bir güzergah konsun, marketlerin servis araçları, dağın tepesine çıkıyorlar, her yere gidiyorlar. Dönüşte de müşteri kazanmak için yolcu alıyorlar. Biz hiç iş yapamıyoruz. Bizim sigortamız, vergimiz, her şeyimiz var. Buna güzel bir düzenleme getirilmesi lazım. Hep ben kazanacağım dersen olmaz. Günde 2-3 işe zor gidiyoruz. Burada 8 tane taksiydik şimdi ise 3 tane kaldı. Bıraktılar. Bende bırakmayı düşünüyorum. Çok mağduruz' dedi.

Çayeli Kaymakam Muhammet Fatih Demirel, "Gelen tepkiler üzerine kararı uygulamaya koymadan kaldırdık" dedi. (DHA)