Markete silah ve bıçaklı gasp girişimini kasiyer engelledi - Son Dakika

Markete silah ve bıçaklı gasp girişimini kasiyer engelledi

ADANA - Adana'da bir markete silah ve bıçaklı yapılan gasp girişimini kasiyer engelledi.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan İlçesi'ne bağlı D-400 karayolu üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, markete elinde bıçak, belinde silahla giren bir gaspçı, kasiyerden paraları istedi. Bu sırada kasiyer alarmı çalıp gaspçıya direndi.

Polis, sireni duyan gaspçı ise bunun üzerine de marketten herhangi bir şey alamayarak kaçtı. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerasından gaspçının eşkalini belirleyerek olayla ilgili çalışma başlattı.