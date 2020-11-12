KÜTAHYA'da 4 marketten bebek maması ve içki çalan şüpheli B.G. (40), iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalandı. B.G.'nin çaldığı ürünlerdeki güvenlik alarmlarını tırnak makasıyla söktüğü ortaya çıktı.

Kütahya'da, Servi, Akkent, 100'üncü Yıl ve Fatih Mahallesi'nde bulunan 4 markette meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri soruşturma başlattı. Marketlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin İstanbul'dan Kütahya'ya otomobille gelen B.G. olduğunu tespit etti. Kütahya kent merkezinde yakalanarak gözaltına alınan B.G.'nin otomobilinde marketlerden çaldığı bebek mamaları ve içki şişeleri bulundu. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından B.G. ifadesi için emniyete götürüldü.Çaldığı ürünlerdeki güvenlik alarmı aparatlarını tırnak makasıyla söktüğü tespit edilen B.G.'nin güvenlik kamerası kayıtlarında aldığı içki şişesi ve bebek mamalarıyla marketin çıkış kapısını elleriyle zorlayarak açıp kaçtığı görülüyor.