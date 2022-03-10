Son dakika haberi | Markette maskeli silahlı soygun girişimi kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Markette maskeli silahlı soygun girişimi kamerada

10.03.2022 12:22

Son dakika haberlerine göre Samsun'da bir markete giren maskeli ve silahlı soyguncu çalışanları elindeki tüfekle korkutarak uzaklaştırıp yazar kasadan parayı almaya çalıştı ancak kasayı açamayınca panik içinde kaçtı.

Samsun'da bir markete giren maskeli ve silahlı soyguncu çalışanları elindeki tüfekle korkutarak uzaklaştırıp yazar kasadan parayı almaya çalıştı ancak kasayı açamayınca panik içinde kaçtı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Göl Mahallesinde dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz yüzünde kar maskesi bulunan bir kişi elinde tüfek ile A-101 markete girip çalışanları silah tehdidi ile yanından uzaklaştırıp yazar kasayı açıp paraları almak istedi. Ancak şifreli olması dolayısıyla yazar kasayı açamayan soyguncu bir süre uğraştıktan sonra diğer yazar kasaya yöneldi. Uğraşı sonucu o yazar kasayı da açamayan soygun zanlısı para alamadan panik içinde kaçtı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(Muhammer Ay/İHA)

Son dakika haberi | Markette maskeli silahlı soygun girişimi kamerada
Son dakika haberi | Markette maskeli silahlı soygun girişimi kamerada
Son dakika haberi | Markette maskeli silahlı soygun girişimi kamerada
Son dakika haberi | Markette maskeli silahlı soygun girişimi kamerada
Son dakika haberi | Markette maskeli silahlı soygun girişimi kamerada
Son dakika haberi | Markette maskeli silahlı soygun girişimi kamerada

YORUMLAR
500
SAMDOB, 'Eni'nin kalbi' çocuk operasının prömiyerini yapacak SAMDOB, 'Eni'nin kalbi' çocuk operasının prömiyerini yapacak Samsun'da alkolden zehirlenen bir kişi hastanelik oldu Samsun'da alkolden zehirlenen bir kişi hastanelik oldu Hastane morgunda kullanılan seyyar motorları çaldılar Hastane morgunda kullanılan seyyar motorları çaldılar

Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Markette maskeli silahlı soygun girişimi kamerada - Son Dakika


Son Dakika
12:47 Ucuz alternatif olarak ortaya çıktı! Sekiz dev LNG gemisi Türkiye'ye doğru geliyor
12:47 Bitlisli ağaya kötü haber: Chelsea'nin satışı hayal oldu! İngiltere, Abramoviç'in tüm mal varlığını dondurdu
12:42 Yıllarca kocasının mezarı diye bomboş bir toprak parçasını ziyaret etmiş! Bu aldatmaca tam 27 yıl sürmüş
12:30 Diplomaside böyle bir trafik görülmedi: Erdoğan, Rus-Ukrayna çatışmasının bitmesi için 16 günde 20'den fazla liderle görüştü
12:24 Lolipop yalamıştı, şimdi de sakız patlattı: Gülşen bildiğimiz gibi, iddialı ve cesur!
12:22 MHK Başkanı'ndan 'hakem kıyımı' açıklaması: Operasyon değil, Türk hakemliğinin geleceğiyle ilgili bir karar
11:52 Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı!
12:00 Putin'e yaptığı benzetme gündem oldu! Futbolcu Voronin, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı!
12:00 Seren Serengil iddiaları canlı yayında anlattı: Şafak'ın ölümünden sonra ailesi Ece Erken'in evine haciz gönderdi
11:58 İstanbul'da alınan tedbirler artıyor! Yoğun kar yağışı sebebiyle metro, metrobüs ve vapur saatleri değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 13:02:58. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Markette maskeli silahlı soygun girişimi kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement