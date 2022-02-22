Son dakika haberi... Markette tartıştığı çifte kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika

TARTIŞMANIN NEDENİ 2019 YILINDAKİ KAZAYMIŞ

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Mustafa Ş.nin, tabancayla Belfun Doğramacı'yı öldürüp eşi Sevda Doğramacı'yı yaraladığı olayın detayları ortaya çıktı. Mustafa Ş.'nin oğlu, Batuhan Ş.'nin (19) Belfun Doğramacı ile birlikte 25 Mayıs 2019 tarihinde Isparta- Antalya yolu üzerinde trafik kazası geçirdiği ve kazada Batuhan Ş.'nin yaşamını yitirdiği, Doğramacı'nın ise yaralandığı öğrenildi. İki aile arasında o tarihten itibaren husumet başladığı ve bugün ise markette yaşanan karşılaşmanın üzerine yeniden kavga ettikleri iddia edildi.