MARMARA Denizi'ne açılan balıkçıların ağlarını toplarken gördükleri yunuslar, hareketleriyle ilgi çekti. O anları görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, "Sanki onları izlediğimizi biliyorlar ve o yüzden bunu yapıyorlardı" dedi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinden Marmara Denizi'ne doğru açılan balıkçılar, yunuslarla karşılaştı. Ağ atan balıkçıların etrafında dolaşan yunusların hareketleri dansı, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından anbean görüntülendi. Sosyal medyada da yer alan 'Afalina' cinsi yunusların, kıyıdan 4 mil açıktaki hareketleri, balıkçılar tarafından ilgiyle izlendi.

Afalinaların, Marmara Denizi açıklarında sıkça görülen bir yunus türü olduğunu belirten Tüydeş, " Yunuslar çok zeki hayvanlardır. Afalinalar da zeki oldukları kadar oyuncu yapılarıyla denizin diğer sakinleri balıkçıların neşesi oluyorlar. Suyun dışına vücutlarının tamamını çıkartarak zıplayıp taklalar atan Afalinaların bu renkli görsellik dolu anları, izleyenleri eğlendiriyor" dedi.DENİZLERİN EN ZEKİ HAYVANLARI 'YUNUSLAR'Marmara Denizi'nde kışlayan deniz kuşlarını fotoğraflamak için her yıl balıkçılarla birlikte denize açıldığını belirten Tüydeş, "Kışın bu dönemlerini heyecanla beklerim. Bu anı fotoğraflayabilmek için balıkçılarla denize açılır gece hava kararınca karaya ayak basarız. Tüm gün deniz üstünde farklı kuş türlerinin ilginç görüntüleri objektifime takılıyor. Bu dönem daha çok gümüş, martı, Akdeniz martısı, karabaş martı, Hazar martısı, büyük karabaş martı, tepeli karabatak ve yelkovan kuşlarına rastlıyoruz. Ülkemize daha nadir gelen martı ve dalgıç türleri var. Onları fotoğraflamak hayalim. Ne var ki bu yıl da kış mevsimi, normallerin üzerinde sıcak seyrediyor. Beklediğim bu türler, kuzeyden güneye daha geç iniyorlar bazen de inmiyorlar" diye konuştu.'YUNUSLAR DENİZCİLERİN VE İNSANLARIN DOSTU'

Öte yandan, Karacabeyli tekne Kaptanı Akın Dova da, "Yunuslar tüm gün bizimle Marmara Denizi'nde dolaşıyorlar. Ağlardan düşen balıkları yemek için etrafımızdalar. Balıkları, yemek için yaptıkları hareketleri keyifle izliyoruz. Denizciler, bu hayvanlara zarar vermez. İnsanlara çok yakın olan bu türe kimsenin zarar vermesini istemeyiz" dedi.