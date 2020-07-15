Son dakika haberi: Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor

Son dakika habere göre Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede sıcaklıklarda önemli değişiklik olmayacak.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında olacağı bölgede, parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Doğusunun yer yer çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanağın etkili olması bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor - Son Dakika
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