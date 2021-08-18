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Son dakika haberi | MARMARA GÖLÜ KURUDU, ZEMİNİNDE DERİN YARIKLAR OLUŞTU - Son Dakika

Son dakika haberi | MARMARA GÖLÜ KURUDU, ZEMİNİNDE DERİN YARIKLAR OLUŞTU

18.08.2021 12:50

Son dakika haberleri: MANİSA'nın kuş cenneti Marmara Gölü, son 2 yıldaki kuraklık nedeniyle kurudu.

MANİSA'nın kuş cenneti Marmara Gölü, son 2 yıldaki kuraklık nedeniyle kurudu. Göldeki kayıklar karaya oturdu. Zemininde derin yarıkların oluştuğu ve göçmen kuşlarının terk etmeye başladığı gölde, inekler otlamaya başladı.

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü'nde suların çekilmesi tehlikeli boyuta ulaştı. Göl, son 2 yıldır yaşanan su kaybı nedeniyle kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde, su seviyesi yer yer 8 santimetreye kadar düştü. 7 mahallede 2 bin vatandaşın geçimini sağladığı gölde kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti. Göçmen kuşların terk etmeye başladığı gölde, inekler otamaya başladı. Zemininde derin yarıkların oluştuğu göl çevresinde yaşayan bölge halkı, üzüntü yaşıyor.

Gölün kurumaması için çok çalıştıklarını fakat başaramadıklarını dile getiren Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Maalesef gölümüz kurudu. Kum çayı önceden buraya dökülerek, gölü besliyordu. Hiçbir zaman göl, bu seviyeye gelmemişti. Gördes barajı yapılınca, Kum çayının oraya dökülmesi sağlandı. Gölün beslenmesi bitti. Manyas Gölü'nden sonra binlerce çeşit kuş türünün barındığı ve bölge halkının balıkçılıkla geçimini sağladığı göl her geçen gün çekildi. Su çekile çekile 90 bin metrekareden, 45 bin metrekareye kadar düştü. Derinliği ise 8 santimetre bile değil" diye konuştu.

'BALIKÇILIK BİTTİ, GÖÇ BAŞLADI'

Tekelioğlu Mahalle Muhtarı Selim Selvioğlu, "Gölümüz son 2 senedir yaşanan kuraklıklardan dolayı, gerekli önlemlerin alınmamasıyla bu hale geldi. Son 2 senedir kurumaya yüz tutmuştu, bu sene de tam anlamıyla kurudu sayılır. Şu an yüzde 5'lik kısmında su kaldı, göl ile ilgilenen yok. Mahallemizin yüzde 80'i balıkçılıkla geçiniyordu. Çevre mahallelerde de balıkçılık yapan çok insan vardı. Şu anda su olmadığı için insanlar mağdur olmaya başladı. Olumsuz etkileri de görülmeye başlandı. Mahallemizden şu an yavaş yavaş göç başladı" diye konuştu.

Geçimini balıkçılıkla sağlayan Tekelioğlu Mahallesi sakinlerinden Bülent Erefe, "Göl kurudu, çare arıyoruz. Balıkçılık yaparak geçimimi sağlıyordum. Şu an göl kuruduğu için boştayım. Yapacak bir şeyim yok, bu şekilde devam ederse göç etmeyi düşünüyorum. İl merkezine giderek bir iş bulup çalışacağım" dedi.

Son dakika haberi | MARMARA GÖLÜ KURUDU, ZEMİNİNDE DERİN YARIKLAR OLUŞTU
Son dakika haberi | MARMARA GÖLÜ KURUDU, ZEMİNİNDE DERİN YARIKLAR OLUŞTU
Son dakika haberi | MARMARA GÖLÜ KURUDU, ZEMİNİNDE DERİN YARIKLAR OLUŞTU
Son dakika haberi | MARMARA GÖLÜ KURUDU, ZEMİNİNDE DERİN YARIKLAR OLUŞTU

Marmara Gölü, Salihli, Göçmen, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | MARMARA GÖLÜ KURUDU, ZEMİNİNDE DERİN YARIKLAR OLUŞTU - Son Dakika


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