Son dakika haberi | Marmaris polisi'nden tatilcilere maske - Son Dakika

Son dakika haberi | Marmaris polisi'nden tatilcilere maske

Son dakika yerel haberine göre Marmaris polisi'nden tatilcilere maske Korona virüs (Covid 19) ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanı Dr.

Marmaris polisi'nden tatilcilere maske

MUĞLA - Korona virüs (Covid 19) ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın birinci dalga sahillere inebilir açıklamasından sonra özellikle turizm merkezlerinde il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları tarafından sık sık maske ile ilgili güncellemeler yapılıyor.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu turizm beldesi Marmaris'te yoğunluk her geçen gün artarken, yeni normal yaşam denetimleri de devam ediyor. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yerli ve yabancı turistlere maske dağıtıp sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Polisi gören bazı vatandaşlar ceza yazılmaması için kollarına taktıkları ve ceplerinden çıkardıkları maskeyi takarken, 4 saat süren uygulamada bin maske dağıtıldı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehrin en işlek Atatürk Caddesi yürüyüş yolunda maske dağıtımı yaparak vatandaşlara uyarıda bulundu. 4,5 kilometrelik sahil yürüyüş yolunda üçerli gruplar halinde 1,5 kilometre mesafeyle duran polisler, maskesi bulunmayanlara maske hediye etti. Sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması konusunda uyarıda bulunan polisler, tedbirlere uymayanlar hakkında yasal işlem başlatacaklarını bildirdi. Marmaris yaşayanlarının ve tatilcilerin çoğunluğunun maske taktığı gözlenirken, bakı vatandaşlar denetim yapan polisleri görünce koluna taktığı, cebine ve çantasına koyduğu maskeyi çıkartarak hemen yüzüne taktığı görüldü. Dört saat süren maske dağıtım ve bilgilendirmede bin adet maske dağıtıldı. Polis, maske takmayan yabancı turistleri uyararak maske hediye etti.

Cezalar kesilmeye devam edilecek

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Akşam saatlerinde ilçemizin en işlek Yat Limanı ile Atatürk ve Kordon Caddesi yürüyüşe çıkanlarla doluyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında her akşam saat 21.00-ile 01.00 arası maske dağıtımı ve bilgilendirmelerimiz olacak. Uyarılarımızı dikkate almayan vatandaşlar hakkında tutanak tutarak cezai işlem başlatacağız" dedi.

Marmaris Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 13 Mayıs tarihinden itibaren ilçede maske takma zorunluluğu getirilmiş, takmayanlar hakkında tutanak tutularak 900 ile 3 bin lira ceza kesilmesi kararlaştırılmıştı.

Son dakika haberi | Marmaris polisi'nden tatilcilere maske

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Marmaris, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 12:17

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Marmaris polisi'nden tatilcilere maske - Son Dakika
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