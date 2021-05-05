MUĞLA'nın Marmaris ilçesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmada, kontrol noktalarındaki polis ekiplerinin yanı sıra MOBESE merkezindeki 223 kamera ve drone ile denetleniyor. 9 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında ilçede polis ekipleri, bin 493 araç ile 2 bin 678 kişiyi kontrol etti. Tam kapanma genelgesine uymayan 123 kişiye ceza kesildi. Belgeleri eksik olan 13 araç, çekiciyle otoparka kaldırıldı. Çeşitli mahkemelerden hakkında yakalama ve zorla getirme kararı bulunan 19 kişi ise gözaltına alındı.

9 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında Marmaris cadde ve sokaklarında görev yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 68 kişilik yaya polis ekibi, 14 motorize ve 16 bekçi ekibi, tam kapanma uygulamasında görev yaptı. MOBESE biriminde görevli 4 polis memuru ise sokaklarda dolaşan kişileri kameralar üzerinden tek tek tespit ederek sahadaki ekiplere bilgi verdi. Sahada görev yapan yaya, motorize polis ve bekçiler, sokaktaki kişilerin yanına giderek belgelerini inceledi. Denetimlerde, hareket halindeki araçlar ve sürücüler ile yolcular kontrol edildi, park halindeki araçların plakaları alınarak anında sicil taraması yapıldı. Denetimlerde birçok mahalle ve sokak ise drone ile kontrol edildi.

29 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında MOBESE, drone ve devriye gezen polis ekipleri, bin 493 araç ile 2 bin 678 kişiyi kontrol etti. Tam kapanma genelgesine uymayan 123 kişiye ceza kesildi. Tam kapanma tedbirlerine uymayan sürücü ve vatandaşlara tutulan tutanaklar, uygulanması için Marmaris İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'na gönderildi. Evrakları eksik olan 13 araç, çekiciyle otoparka kaldırıldı. Çeşitli mahkemelerden hakkında yakalama ve zorla getirme kararı bulunan 19 kişi de gözaltına alındı.

TEKNOLOJİ GÖREVİMİZİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Marmaris İlçe Trafik Tescil Denetleme Şube Amiri ve MOBESE Sorumlusu Komiser Barış Havsalı, denetlemelerle ilgili, İlçemizde korona virüs salgını tedbirleri kapsamında yaptığımız rutin denetimleri tam kapanma kararıyla artırdık. Polis sorumluluk alanlarındaki 223 MOBESE kamerası ve devriye ekiplerimizle 7 gün 24 saat esasına göre kontroller yapılıyor. Tam kapanma genelgesine göre sürücü ve vatandaşlar kontrol ediliyor. Kurallara uymayan kişilere ceza işlem tutanağı düzenliyoruz. Yapılan MOBESE ve drone denetimleriyle çıkabilecek bir olay veya durum anında müdahale ile engelleniyor. Ayrıca, belediye bünyesindeki park ve bahçelerdeki kameralar ile entegreyiz. Sıklıkla gidilen bu noktalar da kontrol ediliyor. Kamera ve teknolojik cihazlarla yaptığımız denetimler, görevimizi kolaylaştırıyor dedi.