Son dakika haberi: Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bakırköy Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 07.06'da meydana geldi. Yerin 63.30 kilometre derinliğinde olan deprem, Marmaris'in yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde can e mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.7, merkez üssünü ise ilçenin Osmaniye Mahallesi olarak açıkladı.

DÜN 5.2 İLE SALLANMIŞTI

Marmaris'te, dün saat 20.43'te de merkez üssü Marmaris olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntı Muğla'nın yanı sıra İzmir, Aydın ve Antalya'dan da hissedilmişti.