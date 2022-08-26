Muğla 'nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan safari aracının devrilerek bir başka araçla çarpıştığı, Irak uyruklu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan tur şirketi sahibi ve 2 sürücü adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Marmaris, Tragger, Muğla, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Marmaris'te 5 turistin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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