Son dakika haberi... Marmaris'te 5 turistin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Marmaris'te 5 turistin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi

26.08.2022 13:02
Son dakika haberi... Marmaris'te 5 turistin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika gündem haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan safari aracının devrilerek bir başka araçla çarpıştığı, Irak uyruklu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan tur şirketi sahibi ve 2 sürücü adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan safari aracının devrilerek bir başka araçla çarpıştığı, Irak uyruklu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan tur şirketi sahibi ve 2 sürücü adliyeye sevk edildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan araç sürüleri M.A. ve A.K.T. ile tur şirketi sahibi C.A'nın emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Marmaris Adliyesine sevk edildi.

Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Tepesi mevkisinde 24 Ağustos'ta meydana gelen kazada, turistleri taşıyan M.A. (58) idaresindeki 66 DC 170 plakalı cip safari aracı, yağmurun ıslattığı yolda devrilerek karşı yönden gelen A.K.T. idaresindeki 20 ACY 932 plakalı otomobille çarpışmıştı.

Kazada Iraklı uyruklu 5 turist hayatını kaybetmiş, yaralanan 5 turist 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılmıştı. Sürücüler M.A. ve A.K.T ile tur şirketi sahibi C.A. gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Marmaris, Tragger, Muğla, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Marmaris'te 5 turistin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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