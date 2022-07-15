Son dakika haberi... Marmaris'te araç yangını - Son Dakika
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Son dakika haberi... Marmaris'te araç yangını

15.07.2022 15:11
Son dakika haberi... Marmaris'te araç yangını

Son dakika 3. sayfa haberi: Marmaris İçmeler Mahallesi Asparan yolu üzerinde hareket halindeki araçta çıkan yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Marmaris İçmeler Mahallesi Asparan yolu üzerinde hareket halindeki araçta çıkan yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine Muğla Büyükşehir Marmaris İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Emre Coşkun'a ait 48 RA 134 plakalı araçta çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan araçta yangın sonrası büyük hasar oluştu. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Marmaris, Tragger, İçmeler, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Marmaris'te araç yangını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Marmaris'te araç yangını - Son Dakika
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