Muğla haberi! Marmaris'te orman yangınlarıyla mücadele sürerken, öncekilerin yaraları sarılıyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, bir yandan orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, bir yandan da geçmiş dönemdekilerin yaraları sarılıyor. Geçen yıl 29 Temmuz'da çıkan ve 9 gün sonra kontrol altına alınabilen yangında zarar gören 9 bin 52 hektarlık alan, yeniden yeşermeye başladı.

Marmaris'in Yalancıboğaz mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, dün saat 12.30 sıralarında başlayan yangın, 19 saat sonra kontrol altına alındı. Marmaris'te bir yandan bu sene yaz döneminde çıkan orman yangınlarıyla mücadele edilirken, bir yandan da geçmiş dönemlerdekilerin yaraları sarılıyor. Geçen yıl 29 Temmuz'da çıkan ve 9 gün sonra kontrol altına alınabilen; Turgut, Turunç, Siteler, Armutalan, Hisarönü ve Orhaniye gibi birçok mahallede etkili olan orman yangınında zarar gören 9 bin 52 hektarlık alan, yeniden yeşermeye başladı. Bölgede yeşillendirme çalışmaları kapsamında hem küle dönen hem de zarar gören ağaçlar, kesilerek sahadan çıkarıldı. İhtiyaç duyulan bölgelerde toprağın revizyonu için gerekli çalışmalar da başarıyla tamamlanırken, yangının söndürülmesinden bu yana 300 bini aşkın fidan, toprakla buluşturuldu. İlçede hem 'Milli Ağaçlandırma Günü' hem de diğer özel günlerde kızılçam, erguvan, hünnap, karaselvi ve zakkum gibi fidanların dikim etkinlikleri ise sürdürülüyor. İnsan eli değmeden toprağa saçılan tohumlar da fidana dönüşmeye başladı. Çevredeki köylüler, yanıp küle dönen alanlarda fidanların, bu kış gelecek yağışların ardından daha fazla büyüyeceğini dile getirdi.