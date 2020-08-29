Son dakika haberi... Marmaris'te orman yangını - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Karacasöğüt Mahallesi, Orman Yangın Kulesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki hava araçları, çok sayıda arazöz ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 11:41 - Kaynak: AA
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