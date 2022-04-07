Son dakika haberi: Marmaris'te polisler minik öğrencileri eğlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Marmaris'te polisler minik öğrencileri eğlendirdi

07.04.2022 10:28
Son dakika haberi: Marmaris'te polisler minik öğrencileri eğlendirdi

Son dakika haberler: Türk Polis teşkilatının 177.kuruluş yıldönümü ve 4-10 Nisan polis haftası olması sebebi ile yapılan etkinlikler çerçevesinde Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler Anaokulu öğrencileri ile bir araya gelerek oyunlar oynadılar, çocuklar polis maskot ile eğlendi.

Türk Polis teşkilatının 177.kuruluş yıldönümü ve 4-10 Nisan polis haftası olması sebebi ile yapılan etkinlikler çerçevesinde Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler Anaokulu öğrencileri ile bir araya gelerek oyunlar oynadılar, çocuklar polis maskot ile eğlendi.

Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde okulları ziyaret eden polisler çocuklara boyama kitapları ve Türk bayrakları dağıttı, müzikler eşliğinde çocuklar ile oyunlar oynayıp bol bol fotoğraf çektirdi. İlköğretim öğrencileri arasında yapılan Polis Haftası resim ve şiir yarışmasının birincileri seçildi. Çocuklar Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğünde misafir edilerek polislerin yaptıkları görevler ile ilgili bilgiler verildi. - MUĞLA

Son dakika haberi: Marmaris'te polisler minik öğrencileri eğlendirdi
Son dakika haberi: Marmaris'te polisler minik öğrencileri eğlendirdi
Son dakika haberi: Marmaris'te polisler minik öğrencileri eğlendirdi
Son dakika haberi: Marmaris'te polisler minik öğrencileri eğlendirdi
Son dakika haberi: Marmaris'te polisler minik öğrencileri eğlendirdi
Son dakika haberi: Marmaris'te polisler minik öğrencileri eğlendirdi

YORUMLAR
500
Polislerden anlamlı bağış Polislerden anlamlı bağış Adana'da Polis Haftası kapsamında fotoğraf sergisi açıldı Adana'da Polis Haftası kapsamında fotoğraf sergisi açıldı

Polis Haftası, Marmaris, Polis, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Marmaris'te polisler minik öğrencileri eğlendirdi - Son Dakika


Son Dakika
10:30 Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi
10:26 Sadece 1 golü kaldı! Gomis Nonda'yı yakalarsa aslan maskesi takıp sevinecek
10:16 İngiltere'de komşusunu 27 yerinden bıçaklayıp öldürdükten sonra üzerine oturup sigara içmiş! Türk zanlı cinayet suçundan mahkum edildi
10:13 Türkiye'yi ayağa kaldıran "ezan şakası" videosunu yapan gençler konuştu: İftardan önce değil, 10 dakika sonra açtık!
10:11 İrem Derici oyuncu Murat Balcı'yı ifşa etti: Çocuğa üç yıldır don giydiremiyoruz
10:10 Eski Rus sevgiliden 7 milyon TL'lik vurgun: Pencere yöntemiyle her şeyini kaybetti
10:03 Bryan Robson'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı: En ürkütücü yerdi
09:52 Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Kaan'ın katili kim?
09:39 Avlanmak için dağa çıkan muhtar kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
09:35 Ekonomist Yeşilada'dan enflasyonu düşürecek 3 formül: Bağımsız Merkez Bankası, bağımsız yargı, şeffaf ihaleler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 10:36:14. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Marmaris'te polisler minik öğrencileri eğlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement