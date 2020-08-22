Son dakika haberi... Marmaris'te polisten şok denetimler - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü restoranlara eş zamanlı şok baskınlar düzenlendi. Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Marmaris Grup Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından gerçekleştirilen denetimler 105 Polisin katılımı ile yapıldı. Denetlemeye Muğla ve Marmaris, Dalaman, Bodrum, Fethiye ilçelerinden çok sayıda emniyet personeli katıldı.

Yapılan denetimlerde 250 bin lira değerinde gümrük kaçağı sahte içki ele geçirildi.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Marmaris ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan 11 alkollü içki satışı yapan restoranda denetimler gerçekleştirdi. Akşam saat 21.00-23.00 arası Marmaris, Fethiye, Bodrum ve Dalaman ekiplerinden oluşan 105 polisin katıldığı şok denetimlerde 200 kişinin sicil taraması yapıldı. Diyarbakır'da hakkında hırsızlık suçundan tutuklanması bulunan bir kişi yakalandı. Mekanlarda sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayan 17 kişiye tutanak tutuldu. 5 restorana kimlik bildirimi yapmamaktan ceza kesildi. 4 restoranda piyasa değeri yaklaşık 250 bin lirayı bulan 66 litre etil alkol, 25 litrelik damacana da sahte alkollü içki, 55 şişe gümrük kaçağı çeşitli markalara ait alkollü içki ele geçirildi. Sahte ve gümrük kaçağı içki satışı yapan 4 restoranın ruhsatının iptali için işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, "Marmaris'te ilkini gerçekleştirdiğimiz şok denetimlerimizi Muğla'nın tüm ilçelerinde devam edeceğiz. Özellikle turistik ilçelerde her gün farklı saatlerde çeşitli mekanlara şok denetimler yapılacaktır" dedi. - MUĞLA