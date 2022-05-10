Son dakika haberi... Marmaris'te sahte içki operasyonları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Marmaris'te sahte içki operasyonları devam ediyor

10.05.2022 18:00
Son dakika haberi... Marmaris'te sahte içki operasyonları devam ediyor

Son dakika habere göre Muğla'nın Marmaris ilçesi Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri sahte içki yapıp satan bir şahsı gözaltına aldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri sahte içki yapıp satan bir şahsı gözaltına aldı.

Marmaris KOM Grup Amirliğince ilçede kaçak ve sahte alkol suçlarına yönelik sürdürülen çalışmalarda V.B. isimli şahsın Siteler Mahallesinde bulunan personel dairesinde sahte alkol üretimi yaparak turistlere hizmet verdiği restoranında satış yaptığı tespit edildi. V.B isimli işletmecinin personel lojmanı olarak ta kullandığı bir dairede; 18 şişe sahte içki, 20 Litre Etil alkol,2 adet damacana içerisinde toplamda 21 litre sahte içki, 2 şişe gümrük kaçağı içki, 38 paket Gümrük kaçağı sigara, alkol doldurmak için kullanılan 1 adet huni ve 25 adet boş içki şişesi ile 15 adet boş etil alkol bidonu ele geçirildi.

Siteler Mahallesinde çoğunluğu yabancı turiste hizmet veren restoran ile ilgili vergi dairesi müdürlüğü görevlileri ile irtibata geçilerek, yapılan kontroller sonucunda vergi kaçırdığı tespiti üzerine cezai işlem uygulandı. Ayrıca restorana sahte içki satışı yapıldığı için 5 gün süre ile kapatma cezası ile idari para cezası yazıldığı bilgisi edinildi. - MUĞLA

Son dakika haberi... Marmaris'te sahte içki operasyonları devam ediyor
Son dakika haberi... Marmaris'te sahte içki operasyonları devam ediyor
Son dakika haberi... Marmaris'te sahte içki operasyonları devam ediyor
Son dakika haberi... Marmaris'te sahte içki operasyonları devam ediyor

YORUMLAR
500
İklim değişikliğine dikkati çekmek için yelken açan denizciler, Marmaris'e ulaştı İklim değişikliğine dikkati çekmek için yelken açan denizciler, Marmaris'e ulaştı Marmaris Uluslararası Veteran Voleybol Turnuvası sona erdi Marmaris Uluslararası Veteran Voleybol Turnuvası sona erdi

Münir Karaloğlu, Kaçakçılık, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Marmaris'te sahte içki operasyonları devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
17:49 AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı binası önünde panik! Şüpheli çanta bomba imha uzmanları tarafından patlatıldı
17:47 Manchester City, yılın transferini duyurdu! Erling Haaland' ı resmen renklerine bağladılar
17:32 Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! UEFA uygulayacağı yeni formatı resmen duyurdu
17:24 Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 oldu
17:13 "Geceleri eşim beni reddediyor" diyen kadın, ilişki terapistinden yardım istedi
17:10 Ersun Yanal'dan hayranlarını sevindiren haber! Geri dönüyor
17:06 Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan da sığınmacı açıklaması: Ev sahibim Afgan
17:04 Toprakta saatler süren kazı sonucu ortaya çıkarılan yüzüğün üzerindeki yazı mest etti
16:59 Ünlü şarkıcı Britney Spears, Türkiye'de çekilen görüntüyü sosyal medyadan paylaştı: Bu video beni ağlattı
16:47 Dondurmacıdaki Che Guevara fotoğrafını çekemeyen Nagehan Alçı olayın tüm detaylarını anlattı: Kendimi çırılçıplak hissettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 18:13:02. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Marmaris'te sahte içki operasyonları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement