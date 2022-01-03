Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınından etkilenen bal ve bitkisel ürün üreticilerine, Tarım ve Orman Bakanlığınca gönderilen arı keki ve gübre hibe edildi.

Ulusal Egemenlik Caddesi, Karayolları Bakımevi bahçesinde düzenlenen törenle arıcılara arı keki, bitkisel üretim yapan çiftçilere de gübre dağıtıldı.

Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Muhammed Sevinç, planlı ve sürdürülebilir tarımsal faaliyet için ilçede yangından etkilenen mahalleler için mahallelerin potansiyellerine göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ETAP (Entegre Tarımsal Kalkınma Programı) devreye sokulduğunu söyledi.

Proje kapsamında arıcılık üretim materyalleri, hayvan yemi, bitkisel üretime yönelik malzeme ve ekipman dağıtımı yaptıklarına dikkati çeken Yazgan, şunları kaydetti:

"Çam balının yeniden eski ve güçlü kolonileriyle birlikte devam etmesinin yanında arıcılarımıza verilmek üzere arı keki, arı yemi dağıtıyoruz. Bütün arıcılarımıza bunları veriyoruz. Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı Osmaniye, Bayır, Orhaniye ve Turunç mahallelerindeki tüm arıcılarımıza Turgut mahallemize ileriki günlerde olmak üzere toplam 89 ton arı keki veriyoruz. Bitkisel üretim hasar tespiti yapılmış olan ve hasar tespit icmallerinde yer alan Osmaniye, Bayır, Turgut, Turunç, İçmeler, Yeşilbelde, Hisarönü, Orhaniye mahallelerinde tarımsal arazisi bulunan hak sahiplerine 23 ton organomineral gübre dağımı yapıyoruz."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, üreticilere arı keklerinin bulunduğu kolileri verdi. Törenin ardından üreticilere dağıtım yapıldı.