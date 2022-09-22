Muğla 'nın Marmaris ilçesinde dün saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangını, bugün saat 07.30 sıralarında kontrol altına alındı. Muğla Valisi Orhan Tavlı , "Marmaris'te meydana gelen orman yangınını kontrol altına alabilmek için tüm ekiplerimiz canla başla mücadele etti. Ormanın kahramanları son alev sönene kadar yeşil vatanı korumak için gece gündüz demeden mücadele etti. Yangın kontrol altına alındı" dedi.

Kaynak: DHA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINI 19 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI (2) - Son Dakika

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