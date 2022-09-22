MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINI 19 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI (2) - Son Dakika
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MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINI 19 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI (2)

22.09.2022 07:49
MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINI 19 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI (2)

VALİ TAVLI: YANGIN KONTROL ALTINDAMuğla'nın Marmaris ilçesinde dün saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangını, bugün saat 07.30 sıralarında kontrol altına alındı.

VALİ TAVLI: YANGIN KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangını, bugün saat 07.30 sıralarında kontrol altına alındı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Marmaris'te meydana gelen orman yangınını kontrol altına alabilmek için tüm ekiplerimiz canla başla mücadele etti. Ormanın kahramanları son alev sönene kadar yeşil vatanı korumak için gece gündüz demeden mücadele etti. Yangın kontrol altına alındı" dedi.

(BİLGİLENDİRME)

Haber: Cavit AKGÜN MUĞLA,


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Kaynak: DHA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINI 19 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINI 19 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI (2) - Son Dakika
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