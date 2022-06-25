Son dakika haberi! Marmaris'teki orman yangını, 5'inci günde kontrol altında (5) - Son Dakika
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Son dakika haberi! Marmaris'teki orman yangını, 5'inci günde kontrol altında (5)

25.06.2022 16:37
Son dakika haberi! Marmaris'teki orman yangını, 5'inci günde kontrol altında (5)

Son dakika haberi... YANAN YERLERİ HAVADAN TESPİT EDİP, HELİKOPTERLERİ YÖNLENDİRDİMarmaris'teki orman yangınının söndürülmesinde, havadan müdahaleler etkili olurken, jandarma ve emniyete ait helikopterler de çalışmalarda ilk günden beri yoğun şekilde kullanıldı.

YANAN YERLERİ HAVADAN TESPİT EDİP, HELİKOPTERLERİ YÖNLENDİRDİ

Marmaris'teki orman yangınının söndürülmesinde, havadan müdahaleler etkili olurken, jandarma ve emniyete ait helikopterler de çalışmalarda ilk günden beri yoğun şekilde kullanıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'na ait helikopterlerden biriyle bölgeden anbean görüntü alınarak, yeni yanan bölgelerin tespiti yapıldı. Mobil istasyon aracılığıyla görüntü iletimi yapılan helikopter, söndürme çalışmalarında kullanılan diğer helikopterleri doğru tespitler sonucu yanan sahalara yönlendirdi ve bu sayede söndürme çalışmalarına hız kazandırıldı.

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ KAMERA SİSTEMİGörüntü alan helikopterin yardımcı pilotu komiser Özge Karabulut Coşan, ilk günden itibaren çalışmalara katıldığını söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nda görev yapan Coşan, "Orman yangınlarının başlamasıyla birlikte görüntü aktarımı için görev aldık. Dalaman Hava Meydan Komutanlığı'na helikopterlerimizi konuşlandırdık. İlk günden itibaren yangına müdahale operasyonunda görüntü alıp, ilgili veri merkezi ve kurumlara iletiyoruz. Yüksek çözünürlüklü kamera sistemine sahip helikopterimiz, elektro optik, düşük ışık, termal modlara sahip. Helikopterimizde net bir şekilde yangına müdahaleleri, yangın anındaki durumu görüntüleyip, mobil istasyon vasıtasıyla veri merkezi ve Ankara'da dahil olmak üzere çeşitli ilgili yerlere ulaştırıyoruz. Mobil İstasyonu Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kurduk. Yaklaşık 100 kilometre yarıçaplı bir alanda görüntü alabiliyoruz ve bu görüntüleri aktarabiliyoruz" dedi.

Havacı polisler olarak her göreve soğukkanlı ve disiplinli çıktıklarını belirten Coşan, "Kadın olmamın bu konuda pek bir etkisi yok. Sonuçta ben de bir polisim. Havadan tüm yangını, hummalı bir şekilde müdahale edilmesini ve çıkan yeni yangınları görmek bizleri çok üzdü, duygusal anlamda kendimi kötü hissetim" diye konuştu.

Fırat AKAY- Cavit AKGÜN/ MARMARİS (Muğla),


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Kaynak: DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Marmaris'teki orman yangını, 5'inci günde kontrol altında (5) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Marmaris'teki orman yangını, 5'inci günde kontrol altında (5) - Son Dakika
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