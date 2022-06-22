Son dakika haberi: Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; çıkış nedeni için özel ekip kuruldu (3)

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Marmaris 'te çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcı Yağcı'nın yaptığı yazılı açıklamada, Amazon Koyu Bördübet mevkisinde, dün saat 20.00 sıralarında başlayan ve 300-400 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangınla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

Kaynak: DHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Necip Topuz 2, Başsavcı, Marmaris, Güncel, Son Dakika

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