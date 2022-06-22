Muğla 'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan ve 200 hektarı aşkın alanda etkili orman yangınında, ilerleyen alevler Hisarönü Mahallesi, Değirmenyanı mevki, Ahmediye Sokak'ta yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Tedbir amacıyla bölgedeki 20 evdeki, toplam 68 kişi ile büyük ve küçükbaş toplam 29 hayvan, 10 tavuk, 1 kedi ve 5 araç tahliye edildi.

Kaynak: DHA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; çıkış nedeni için özel ekip kuruldu (6) - Son Dakika

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