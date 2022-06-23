Son dakika haberi: Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (2)

MSB: YANGINA 3 HELİKOPTERLE HAVADAN MÜDAHALE ETMEKTEYİZ

Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'te devam eden yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter ile destek verildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ile Marmaris'te devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanmakta olup 1 adet S-70, 1 adet AS-532 ve 1 adet CH-47 tipi helikopterlerimiz de yangına havadan müdahale etmektedir" denildi.