Son dakika haberi! Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (5) - Son Dakika
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Son dakika haberi! Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (5)

23.06.2022 15:18
Son dakika haberi! Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (5)

Son dakika gelişmesine göre ORKUT MARMARİS'TETarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, mayıs ayında, '2022 Yılı Orman Yangınları Hazırlık Değerlendirme Toplantısı'nda Orman Kurtarma Timi'nin (ORKUT) kurulduğunu açıklamıştı.

ORKUT MARMARİS'TE

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, mayıs ayında, '2022 Yılı Orman Yangınları Hazırlık Değerlendirme Toplantısı'nda Orman Kurtarma Timi'nin (ORKUT) kurulduğunu açıklamıştı. Bu kapsamda orman yangınlarıyla profesyonelce mücadele edecek 30 Orman Bölge Müdürlüğü'nde 462 personelle 36 tim kuruldu. ORKUT ekipleri, Marmaris'te çıkan yangın için sahaya indi.

Marmaris'te farklı noktalardaki orman yangınlarıyla mücadele, karadan ve havadan müdahaleyle devam ediyor. Yangın bölgesinde yerini alan ORKUT ekibi, yangında ulaşılması zor bölgelere ilk müdahalede görev alıyor.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangın bölgesinde de yaptığı açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğü'müzün, bizim dönemimizde kazandırdığımız, ormanın komandoları, özel birlikleri diyebileceğimiz, iyi donatılmış ve eğitilmiş 462 kişiden oluşan 'ORKUT' adını verdiğimiz personelimiz de var. Tüm ekipler işlerinin başında" diye konuştu.TİMİN ÇALIŞMA ALANIÖte yandan ORKUT, orman yangınlarının yanı sıra sel, deprem, heyelan gibi afetlerde de görev yapacak. ORKUT ekipleri AFAD iş birliğiyle ilk yardım bilgileri, yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, tam tıkanıklıklar, kanama, bilinç bozuklukları, kırık, yanık, donma, zehirlenme, hayvan ısırma ve sokmalarda ilk yardımla heimlich ve rentek manevraları gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitime de tabi tutuluyor.ESKİŞEHİR'DEN MARMARİS'E DESTEKEskişehir Büyükşehir Belediyesi de Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla AFAD çağrısı üzerine arazöz, ekskavatör, su tankeri, kepçenin olduğu, 12 personelin bulunduğu ekip kurarak bölgeye gönderdi. Ekibin bugün bölgeye ulaşıp çalışmalara katıldığını ifade eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ergün Peker, "Orman yangını ne yazık ki hala kontrol altına alınamadı. Gelen talep doğrultusunda ekiplerimizi yola çıkardık ve bölgeye ulaştılar. Orman yangını söndürme çalışmalarına destek oluyorlar" dedi.'ORMANLARI YANARKEN GÖRMEK ÇOK ÜZÜYOR'Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise "Doğasıyla, ormanlarıyla mavi ve yeşili bir arada bulunduran cennet ilçelerimizden Marmaris'in ormanlarını yanarken görmek bizleri çok üzüyor. Yangınla mücadele ederek ormanlarımızı kurtarmaya çalışan herkese teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Şaduman UNUTMAZ/ ANKARA-ESKİŞEHİR,

YORUMLAR
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Marmaris'te orman yangınındaki son durumu Bakan Kirişçi paylaştı: Yaklaşık 3 bin hektarlık alan yangından etkilendi Marmaris'te orman yangınındaki son durumu Bakan Kirişçi paylaştı: Yaklaşık 3 bin hektarlık alan yangından etkilendi Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (3) Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (3)
Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (5) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (5) - Son Dakika
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