Son dakika haberi | Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (9) - Son Dakika
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Son dakika haberi | Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (9)

23.06.2022 23:21
Son dakika haberi | Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (9)

Son dakika haberine göre 'ÖĞLE SAATLERİNE KADAR KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILACAK'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan orman yangını ile ilgili AFAD yetkililerinden brifing aldı.

'ÖĞLE SAATLERİNE KADAR KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILACAK'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan orman yangını ile ilgili AFAD yetkililerinden brifing aldı. Toplantıda brifing verenlerden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yarın öğle saatinden sonra rüzgarın hızının artacağını ve alevleri bu saate kadar kontrol altına almaya çalışacaklarını, aksi durumda çalışmaların daha da zorlaşacağını söyledi.

TAHLİYE EDİLEN AİLELERE 3'ER BİN TL YARDIMTarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Temennimiz, yaşadığımız olduğumuz hadisenin kısa zamanda olumlu bir şekilde neticelenmesi. Ümitsiz değiliz, inşallah çalışmalarımızı yarın sürdüreceğiz. Bu arada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, evlerinden tahliye edilen ailelere 3 bin TL nakit yardımda bulunuyor, hükümetimizin bu faaliyetini de paylaşmak isterim, onlara da teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan, AFAD yetkileri tarafından verilen brifingde toplam 131 haneden 435 kişinin evlerinden tahliye edildiği ifade edildi.

Davut CAN/ İZMİR,


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Bakan Kirişci: 'Evleri tahliye edilen ailelere 3 bin TL ödeme yapılacak' Bakan Kirişci: 'Evleri tahliye edilen ailelere 3 bin TL ödeme yapılacak' Son dakika haberi! Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (5) Son dakika haberi! Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (5)
Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Marmaris, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (9) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (9) - Son Dakika
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