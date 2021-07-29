BAKANLIKTAN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK
Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışmalara destek sağlandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır" denildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Marmaris'te korkutan orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı (2) - Son Dakika