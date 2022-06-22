Son dakika haber: Marmaris'teki yangına bin 494 orman işçisi ile müdahale ediliyor - Son Dakika
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Son dakika haber: Marmaris'teki yangına bin 494 orman işçisi ile müdahale ediliyor

22.06.2022 12:40

Son dakika haberlerine göre Orman Genel Müdürlüğü, Marmaris'teki yangına bin 494 personel, 172'si arazöz olmak üzere 363 araç, 39 iş makinesi ve 34 hava aracı ile müdahale edildiğini açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü, Marmaris'teki yangına bin 494 personel, 172'si arazöz olmak üzere 363 araç, 39 iş makinesi ve 34 hava aracı ile müdahale edildiğini açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sosyal medya hesabından Marmaris'teki yangına dair son gelişmeleri paylaştı. Hava araçlarının kara ekiplerinin çalışmalarını desteklemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, yangının en kısa sürede söndürüleceği mesajı verildi. Açıklamada, "An itibarıyla 688 OGM personeli olmak üzere toplam 1494 personel, 172 arazöz olmak üzere diğer kamu araçları ile toplam 363 araç, 17 OGM dozeri olmak üzere 39 iş makinesi görev yapıyor. 20 helikopter, 14 uçak olmak üzere 34 hava aracı ve kara ekipleri bölgede mücadele halinde. Bölgede anlık rüzgar 30 km/saat, sıcaklık 30 derece ve nem yüzde 42 oranındadır" denildi.

(Huzeyfe Tarık Yaman - İHA)

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Kaynak: İHA

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