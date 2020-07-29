Son dakika haberi... Marmarisli turizmciler bayramdan umutlu - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde turizmciler Kurban Bayramı'ndan umutlu olduklarını söyledi. Rezervasyonların sürekli arttığını kaydeden turizmciler, turistik ilçede dolu bir 4 gün geçireceklerini belirtti.

Pandemi önlemlerini uygulayan Marmaris'te turizmciler, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala umutlu. Marmaris ve 13 kırsal turistik mahallesindeki açık olan toplam 100 konaklama tesisi bayramda tatilcilere hizmet verecek. İstanbul, İzmir, Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden yaklaşık 20 bin kişinin bayram tatili için ilçeye gelmesi beklenirken, rezervasyonların da hız kazanacağı tahmin ediliyor. Tatilcilerin, ilk gün kurbanlarını keseceği için ikinci günden itibaren ilçeye gelmesi bekleniyor. Muğla ve çevre ilçeleri ile yakın illerden günübirlik olarak da 5 bin kadar tatilcinin ilçeyi ziyaret edeceği tahmin ediliyor.