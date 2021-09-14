Son dakika haberi! Marsa, "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı

Tek alanda kurulu büyük kapasiteli yağ üretimi tesisine sahip olan Marsa, sürdürülebilirlik kapsamında yaptığı çalışmalar sonucu "Sıfır Atık Belgesi" aldı.

Şirket açıklamasına göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, kendi tesislerinde sıfır atık yönetim sistemini kuran ve işleten firmalara verdiği Sıfır Atık Belgesi; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesini veya minimize edilmesini, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması süreçlerini kapsıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yağ İş Birimi Üst Yöneticisi (CEO) Şükrü Çin, "Faaliyetlerimizin her aşamasında sürdürülebilirliği ön plana alıyor, atık yönetimi, israfın önlenmesi ve geri dönüşüm konusunda inovatif projelere büyük önem veriyoruz. Son yıllarda Marsa'da tesislerimizden çıkan toplam atıklarımızın azaltılması amacıyla geliştirdiğimiz projelerle geri dönüşüme önemli katkılar sağladık. Bu çalışmalarımızın sonucunda almaya hak kazandığımız Sıfır Atık Belgesi ile sürdürülebilirlik alanındaki başarımızı da tescillemiş olduk." ifadelerini kullandı.