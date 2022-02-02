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Son dakika haberi! Maryinka'daki Ukrayna askerleri - Son Dakika

Son dakika haberi! Maryinka'daki Ukrayna askerleri

02.02.2022 20:07

Son dakika haberleri: Genel görüntüler Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014'ten bu yana sürdüğü Donbas'ta, tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor.

Genel görüntüler Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014'ten bu yana sürdüğü Donbas'ta, tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor. ABD ve bazı Batılı ülkelerin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal hazırlığında olduğuna yönelik iddiaları, Rusya'nın söz konusu iddiaları reddetmesine rağmen bölgede arttırdığı askeri hareketlilik, gözlerin tekrar Donbas'a çevrilmesine yol açtı. Ukrayna ordusunun Donbas temas hattı yakınına doğru 120 bin asker ve askeri teçhizatı sevk ettiği belirtiliyor. Fotoğrafta, Maryinka bölgesinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askeri görülüyor.

Son dakika haberi! Maryinka'daki Ukrayna askerleri
Son dakika haberi! Maryinka'daki Ukrayna askerleri
Son dakika haberi! Maryinka'daki Ukrayna askerleri

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Maryinka'daki Ukrayna askerleri - Son Dakika


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