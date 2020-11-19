Masa tenisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi yapılacak Antrenör Gelişim Semineri, 6 Aralık'ta düzenlenecek.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasında, bir üst kademeye geçmek isteyen 3, 4, ve 5. kademe antrenörlerinin 6 Aralık'taki seminer için başvurmaları gerektiği belirtildi.
Başvuruların e-Devlet üzerinden 4 Aralık'a kadar yapılabileceği kaydedildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Son dakika haberi | Masa tenisinde Antrenör Gelişim Semineri çevrim içi yapılacak - Son Dakika Spor