Son dakika haberi... Maske kullanımı tüketicileri kişisel bakım ürünlerine yöneltti - Son Dakika

Son dakika haberi... Maske kullanımı tüketicileri kişisel bakım ürünlerine yöneltti

Son dakika habere göre Maske kullanımı nedeniyle renkli kozmetikten uzaklaşan tüketicinin kişisel bakım ürünlerine yöneldiğini kaydeden Estetik ve Güzellik Uzmanı Tevfik Bozdağ, "Her krizde en çok tercih edilen ürün rujken koronavirüs sürecinde oje oldu" dedi.

Maske kullanımı nedeniyle renkli kozmetikten uzaklaşan tüketicinin kişisel bakım ürünlerine yöneldiğini kaydeden Estetik ve Güzellik Uzmanı Tevfik Bozdağ, "Her krizde en çok tercih edilen ürün rujken koronavirüs sürecinde oje oldu" dedi.

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Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kalıcı makyaj eğitmenliği de yapan Tevfik Bozdağ, araştırmaların koronavirüs salgınında parfüm ve maske kullanımı nedeniyle renkli kozmetik ürünlerine ilginin azaldığını gösterdiğini kaydederken tüketicilerin daha çok kişisel bakım ürünlerini tercih ettiğini belirtti.


Bozdağ, "Koronavirüs döneminde makyajda öncelik değişti. Yeni normalleşme süreci ile birlikte maske kullanımının zorunlu olmasıyla kadınlar tarafından en çok tercih edilen makyaj ürünü olan ruj yerine ojeyi bıraktı" dedi.


'Kuaförüm Sensin' yarışmasına da katılan Estetik Uzmanı Tevfik Bozdağ'ın sahibi olduğu güzellik merkezi, Tv8 tarafından düzenlenen Güzellik Ödüllerinde, Türkiye'nin en iyi Güzellik merkezi ödülünü aldı. - İSTANBUL

milli eğitim bakanlığı, Koronavirüs, Makyaj, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:10 Kaynak: İHA

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