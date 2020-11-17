Son dakika haberi! Maske takmadığı için ceza yedi, polislere 'Adam mı öldürdüm' dedi - Son Dakika

Son dakika haberi! Maske takmadığı için ceza yedi, polislere 'Adam mı öldürdüm' dedi
17.11.2020 11:59
Gelen son dakika haberine göre ÇORUM'da, polis ekiplerinin koronavirüs denetimi sırasında maske takmadığı gerekçesiyle para cezası uyguladığı Özgür D., "Adam mı öldürdüm?" dedi.
ÇORUM'da, polis ekiplerinin koronavirüs denetimi sırasında maske takmadığı gerekçesiyle para cezası uyguladığı Özgür D., "Adam mı öldürdüm?" dedi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde koronavirüs denetimi yapıldı. Uygulamada sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal edenlere idari para cezası kesildi. Denetim sırasında polis ekipleri, maskesiz olan Özgür D.'den cezai işlem uygulamak için kimlik istedi. Kimliğinin evde olduğunu belirten Özgür D.'den ekipler, kimlik numarasını talep etti. Hakkında 392 lira para cezası uygulanan Özgür D., polislere "Adam mı öldürdüm?" dedi.
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