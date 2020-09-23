Son dakika! Maske takmayan 2 kardeş, haklarında tutanak tutmak isteyen 2 polisi yaraladı - Son Dakika

Son dakika! Maske takmayan 2 kardeş, haklarında tutanak tutmak isteyen 2 polisi yaraladı

Gelen son dakika haberine göre EDİRNE'de A.I. ve B.I. kardeşler, maske takmadıkları için haklarında tutanak tutmak isteyen polislere saldırdı.

Son dakika! Maske takmayan 2 kardeş, haklarında tutanak tutmak isteyen 2 polisi yaraladı, System.String[]

EDİRNE'de A.I. ve B.I. kardeşler, maske takmadıkları için haklarında tutanak tutmak isteyen polislere saldırdı. 2 polis memurunu yumrukla yaralayan kardeşler, gözaltına alındı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.Kent merkezinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri, Yoğurtçular Sokak'ta maske takmayan A.I. ile kardeşi B.I.'yı uyardı. Kardeşler uyarıyı dikkate almayınca, polis, haklarında tutanak tutmak için kimliklerini istedi. Ancak iki kardeş, kimlik vermeyi reddetti. Bunun üzerine polis ekipleri, A.I ile B.I.'yı gözaltına almak istedi. Bu sırada yaşanan arbedede, kardeşler yumrukla 2 polis memurunu yaraladı. İhbar üzerine olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi. İki kardeş güçlükle gözaltına alındı, yere yatırılıp, kelepçe takılarak emniyete götürüldü. Yaralı polisler ise hastaneye götürülerek tedaviye alındı.Yapılan araştırmada, kardeşlerden birinin 'İnsan kaçakçılığı' suçundan poliste kaydının bulunduğu belirlendi. Bu arada olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. 'MASKE TAKMAYIP POLİSE DİRENDİLER'

Olaya şahit olan Batuhan Kıran, maske takmayan 2 kişiyi polisin durdurduğunu belirterek, "Polis, maskelerini takmasını söyledi. Ben de onlara maske uzattım, biri taktı diğeri takmadı maskeyi. Ondan sonra polis de tutanak tutmak için diğer ekipleri çağırdı. Bunlar hala direndi. Polisi darp ettiler, bir de devlete hakaret ettiler. Ondan dolayı ters kelepçe yapıp aldılar arkadaşları. Ben ceza kesilmesin diye maske verdim ama biri takmamayı tercih etti elinde salladı maskeyi. Kışkırttı daha doğrusu. Sonra devlete ve polislere hakaret etti" dedi.


Hakaret, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 14:13 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Maske takmayan 2 kardeş, haklarında tutanak tutmak isteyen 2 polisi yaraladı - Son Dakika

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