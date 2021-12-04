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Son dakika haberleri: MASKE UYARISI YAPAN MARKET ÇALIŞANLARINI SİLAHLA TEHDİT EDEN KİŞİYE 30 GÜN EV HAPSİ - Son Dakika

Son dakika haberleri: MASKE UYARISI YAPAN MARKET ÇALIŞANLARINI SİLAHLA TEHDİT EDEN KİŞİYE 30 GÜN EV HAPSİ

04.12.2021 10:52

Son dakika haberlerine göre Maltepe'de alışveriş için markete giren ve kendisine maske takması yönünde uyarılarda bulunan market çalışanlarına silah çekerek, tehdit eden Ozan K. 30 gün ev hapsi cezası aldı.

Maltepe'de alışveriş için markete giren ve kendisine maske takması yönünde uyarılarda bulunan market çalışanlarına silah çekerek, tehdit eden Ozan K. 30 gün ev hapsi cezası aldı.

Olay, 2 Aralık Perşembe günü Değirmen Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana gelmişti. İddiaya göre, Ozan K. alışveriş yapmak için markete girdi. Maske takmayan adam, kasiyer ve görevliler tarafından uyarıldı. Uyarıya öfkelenen Ozan K. görevlilerle tartıştı, belinde bulunan silahı alarak havaya doğru tuttu, market çalışanlarına hakaret ve tehditlerde bulundu. Marketteki diğer kişiler tarafından sakinleştirilen şüpheli, silahını beline koyarak marketten uzaklaştı. Market görevlileri durumu polise bildirdi. Ekipler, iş yerindeki güvenlik kameralarını incelemesinin ardından şüphelinin Ozan K., olduğunu tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Ozan K.'nın yapılan sorgulamasında 41 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi. Şüphelinin yapılan kaba üst aramasında ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermi ele geçirildi.

30 GÜN EV HAPSİ ALDI

Şüpheli Ozan K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 30 gün ev hapsi aldığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Son dakika haberleri: MASKE UYARISI YAPAN MARKET ÇALIŞANLARINI SİLAHLA TEHDİT EDEN KİŞİYE 30 GÜN EV HAPSİ
Son dakika haberleri: MASKE UYARISI YAPAN MARKET ÇALIŞANLARINI SİLAHLA TEHDİT EDEN KİŞİYE 30 GÜN EV HAPSİ

Maltepe, Market, Aralık, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: MASKE UYARISI YAPAN MARKET ÇALIŞANLARINI SİLAHLA TEHDİT EDEN KİŞİYE 30 GÜN EV HAPSİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: MASKE UYARISI YAPAN MARKET ÇALIŞANLARINI SİLAHLA TEHDİT EDEN KİŞİYE 30 GÜN EV HAPSİ - Son Dakika
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