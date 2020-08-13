İZMİR'de, yapılan tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşlar, maskeleri kollarına takarak taşımaya devam etti. Maskesini koluna takıp çalıştığı kafeteryaya giden garson Emre Kasnak (24), "Artık bunalıyorum. 11 saat iş yerinde takıyorum. Çok sıkıldım. Koronavirüsten korkmuyorum artık. Tek yaşıyorum zaten ölsem de kendim ölürüm" dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan sosyal mesafe kuralına uyulması ile maske takılması yönündeki uyarılara rağmen İzmir'de bildik görüntüler oluşmaya devam ediyor.