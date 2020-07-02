BURSA'da, bir apartmana hat çekmek için gelen internet şirketi çalışanlarının, duvara delik açmak için kullandıkları matkap, yangına neden oldu. Küçük çaplı yangın hemen söndürülürken, binayı dolduran duman nedeniyle evlerinden çıkamayan 4 kişi sepetli itfaiye aracıyla kurtarıldı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi Muazzez İlmiye Çiğ Sokak'taki 4 katlı apartmanın bodrum katında çıktı. İddiaya göre, binaya internet hattı çekmek için gelen 4 kişilik ekip, bodrum katta çalışmaya başladı. Çalışanlar, kabloları yerleştirmek için duvarda delik açtıkları sırada kullandıkları matkap alev aldı. Alevlerin, bodrum kattaki kullanılmayan eşyalara sıçramasıyla apartman dumanla doldu. Çalışanlar, panikle binadan çıkıp kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Duman nedeniyle binanın 2'nci ve 4'üncü katlarında mahsur kalan 4 kişi, sepetli itfaiye aracıyla kurtarıldı. Küçük çaplı yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 kişi ise sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.