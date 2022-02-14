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Tekirdağ'da 47 bin TL değerinde spiral ve matkap çalan hırsız kamerada - Son Dakika

Tekirdağ'da 47 bin TL değerinde spiral ve matkap çalan hırsız kamerada

14.02.2022 11:55

Tekirdağ'da 47 bin TL değerinde spiral ve matkap çalan hırsız kamerada Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki bir işyerinden 47 bin TL değerinde spiral ve matkap çalan hırsız kameraya yakalandı.

Tekirdağ'da 47 bin TL değerinde spiral ve matkap çalan hırsız kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki bir işyerinden 47 bin TL değerinde spiral ve matkap çalan hırsız kameraya yakalandı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100.Yıl Mahallesinde faaliyet gösteren bir işyerinden çeşitli markalarda spiral, matkap gibi 47 bin 550 TL değerinde malzemelerin çalınması olayı ile Süleymanpaşa İlçe Emniyet Ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yapmış olduğu kamera ve saha çalışmalarında, olayda şüpheli şahsın kullanıldığı değerlendirilen motosiklet Çınarlı Mahallesinde görülerek yapılan araştırmada şüphelinin A.G. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahsın olayı itiraf etmesi üzerine suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 300 TL paraya el konuldu. Ayrıca malzemeleri satın aldığı tespiti yapılan E. D. isimli şahsın da İstanbul'dan Tekirdağ iline intikali sağlanarak çalınan malzemeler şahıstan temin edildi.

A.G. işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ'da 47 bin TL değerinde spiral ve matkap çalan hırsız kamerada
Tekirdağ'da 47 bin TL değerinde spiral ve matkap çalan hırsız kamerada
Tekirdağ'da 47 bin TL değerinde spiral ve matkap çalan hırsız kamerada

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Türk Lirası, Hisarcık, Tekirdağ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da 47 bin TL değerinde spiral ve matkap çalan hırsız kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 47 bin TL değerinde spiral ve matkap çalan hırsız kamerada - Son Dakika
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