Son dakika haberi! Max Kruse davayı kazandı iddiası

Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle açtığı davayı kazandığı iddia edildi.

Alman futbolcu Max Kruse, Fenerbahçe'den alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshederek Bundesliga ekiplerinden Union Berlin ile anlaşmıştı. Daha sonra Fenerbahçe'den alacaklarını tahsil etmek için FIFA'ya başvuran tecrübeli futbolcunun davayı kazandığı iddia edildi. Alman basınında yer alan haberlere göre, sarı-lacivertli kulüp, Kruse'ye 7.5 milyon Euro ödeme gerçekleştirecek.