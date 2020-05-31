Son dakika haberi! Mazıdağı'nda mercimek hasadı başladı - Son Dakika

Son dakika haberi! Mazıdağı'nda mercimek hasadı başladı

Son dakika ekonomi haberi... Mazıdağı'nda mercimek hasadı başladı Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çiftçiler, havaların ısınması ile birlikte mercimek hasadına başladı.

Mazıdağı'nda mercimek hasadı başladı

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çiftçiler, havaların ısınması ile birlikte mercimek hasadına başladı.

Mazıdağı ovasında çiftçiler sonbahar aylarında ektikleri mercimekleri mercimeklerini toplamaya başladı. Traktörlerin arkasına bağlanan makasla kesilen mercimekler, küme haline getiriliyor. Bir hafta kurtulmaya bırakılan mercimek, daha sonra ise yığınlar patoz denilen tarım makinesinde harmanlanacak.

Hasada günler kala aniden bastıran dolu nedeniyle mercimeğin yan yattığını belirten çiftçi Servet Abi, biçimin çok sıkıntılı geçtiğini söyledi. Abi, "Mercimek hasadına başlamış bulumaktayız. Mercimek dolu yağışı nedeni ile zarar gördü ama hasadını yapıyoruz. Genellikle mayıs ayının son haftası ile haziran ayının ilk hastasında değişiyor biçme işlemi. Şu an genel olarak bu zamanlarda mercimek hasadı yapıyoruz. Geçen yıla göre verim biraz daha fazla ama şu an dolu yağışından kaynaklanan verim azalması yaşıyoruz. Sosyal mesafeyi koruyarak biçiyoruz" dedi.

Son dakika haberi! Mazıdağı'nda mercimek hasadı başladı

Mazıdağı, Mardin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 01:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Mazıdağı'nda mercimek hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi

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