Son dakika gündem: Mecidiyeköy'de polis denetimleri - Son Dakika

Son dakika gündem: Mecidiyeköy'de polis denetimleri

Son dakika gündem: Mecidiyeköy\'de polis denetimleri
Son Güncelleme: 24.01.2021 16:33

Son dakika haberlerine göre KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekiplerinin İstanbul genelindeki denetimleri sürüyor.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekiplerinin İstanbul genelindeki denetimleri sürüyor. Mecidiyeköy Meydanı'nda yapılan denetimlerde durdurulan araçlardaki kişilerin izin belgeleri kontrol edildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri İstanbul'un farklı noktalarında cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürüyor. Şişli Mecidiyeköy Meydanı'nda oluşturulan polis noktasında durdurulan araçlardaki kişilerin izin belgeleri kontrol edildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Mecidiyeköy'de polis denetimleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Mecidiyeköy'de polis denetimleri - Son Dakika
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